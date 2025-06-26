На клубном чемпионате мира определились 14 из 16 участников плей-офф

По итогам матчей третьего тура в группах E и F на клубном чемпионате мира определились 14 из 16 участников плей-офф и стали известны 6 из 8 пар 1/8 финала. Оставшиеся матчи в группах G и H пройдут 27 и 28 июня.

В 1/8 финала сыграют: «Палмейрас» — «Ботафого», «Бенфика» — «Челси», «Интер» — «Флуминенсе», «ПСЖ» — «Интер Майами», «Фламенго» — «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд) — «Монтеррей». Также гарантировали себе выход в плей-офф «Ювентус» и «Манчестер Сити».