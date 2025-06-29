Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

29 июня, 12:25

Мостовой считает «Реал» фаворитом клубного чемпионата мира

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Ювентусом».

«Сейчас «Ювентусу» «Манчестер Сити» отгрузил пятерку. Теперь они слабые что ли? А до этого кричали, что «Ювентус» в порядке, кого-то обыграл. Видите, в этом и дело: в футболе все давным-давно придумано. Сегодня ты проснулся, вроде получается. Завтра выходишь — у тебя ноги ватные и голова не работает. Ясно, что все пошло поехало. Так и бывает.

Конечно, рассматриваю «Реал» в качестве фаворита турнира. Другое дело, что если вы спросите человек 50, 45 вам скажут, что особенно и не следят, кто там вышел дальше. С этим все связано. А если спросите про полуфинал Лиги чемпионов, сразу ответят, что будут смотреть», — сказал Мостовой «СЭ».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
ФК Реал
ФК Ювентус
Читайте также
В конце декабря часть пенсионеров получит январскую пенсию на 7,6% выше
Al Jazeera сообщил о влиянии давления США на остановку конфликта в Газе
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Эксперт сообщила о необходимости приема витамина D
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Клубный ЧМ 2025: расписание и результаты матчей, итоги группы, сетка плей-офф
Кукурелью напугало присутствие Трампа на церемонии награждения после финала КЧМ-2025
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
Мареска показал, в чем сила его «Челси». Но получится ли развить успех?
Трамп пошутил, что может переименовать «соккер» в «футбол» в США
Доннарумму признали лучшим в составе «ПСЖ» в финале КЧМ
Палмер — о Трампе на подиуме во время вручения трофея КЧМ: «Я был в недоумении»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Каюсь,исправлюсь!)

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    Он не Саня, а Царь, что за фамильярность к Его Величеству?))

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    "Сегодня ты проснулся, вроде получается. Завтра выходишь — у тебя ноги ватные и голова не работает." А бывает что то не то скушал и в итоге обосрался...А то ещё хуже, шёл, потерял сознание, очнулся гипс...

    29.06.2025

  • chimega

    Это ЕГО мнение. Но "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны." Да и за собой такое замечаю... )))

    29.06.2025

  • Степочкин

    ПСЖ фаворитка с Арамисом на лавке и его новой кузиной белошвейкой.

    29.06.2025

  • zg

    Саня стебет с похмелья,а афтары ведутся!)))

    29.06.2025

    • «Бенфика» — «Челси»: видеообзор матча 1/8 финала клубного чемпионата мира

    Защитник «Баварии» Станишич: «Многие южноамериканские клубы меня удивили»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости