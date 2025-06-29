Мостовой считает «Реал» фаворитом клубного чемпионата мира

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Ювентусом».

«Сейчас «Ювентусу» «Манчестер Сити» отгрузил пятерку. Теперь они слабые что ли? А до этого кричали, что «Ювентус» в порядке, кого-то обыграл. Видите, в этом и дело: в футболе все давным-давно придумано. Сегодня ты проснулся, вроде получается. Завтра выходишь — у тебя ноги ватные и голова не работает. Ясно, что все пошло поехало. Так и бывает.

Конечно, рассматриваю «Реал» в качестве фаворита турнира. Другое дело, что если вы спросите человек 50, 45 вам скажут, что особенно и не следят, кто там вышел дальше. С этим все связано. А если спросите про полуфинал Лиги чемпионов, сразу ответят, что будут смотреть», — сказал Мостовой «СЭ».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.