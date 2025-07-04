Мостовой объяснил, за счет чего «Аль-Хиляль» обыграет «Флуминенсе» в 1/4 финала КЧМ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала клубного чемпионата мира между «Флуминенсе» и «Аль-Хилялем».

«В «Аль-Хиляле» много иностранцев, там тоже заоблачные деньги. Нет такого, чтобы я за кого-то болел, но свое предпочтение отдаю «Аль-Хилялю». Там и Канселу, и Малком», — сказал Мостовой «СЭ».

В четвертьфинале клубного ЧМ «Аль-Хиляль» сыграет с бразильским «Флуминенсе». Игра пройдет в Орландо 4 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В турнире впервые принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.