Мостовой не впечатлен клубным ЧМ: «Не вызывает большого интереса, пока больше минусов»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о клубном чемпионате мира.

«В первых играх был энтузиазм, но сейчас я уже не смотрю. Честно сказать, большого интереса не вызывает. Наши клубы уже из отпусков выходят, а они еще играют. Ну как такое возможно, людям вообще теперь не отдыхать? На данный момент в этом больше минусов. Перспектива у этого одна — деньги. Думаю, не у одного меня такое отношение к этому турниру», — сказал Мостовой «СЭ».

Клубный чемпионат мира 2025 года проходит в США с 14 июня по 13 июля.