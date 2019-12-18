«Монтеррей» показал, как готовится к «Ливерпулю»
09:09
«Монтеррей» опубликовал видео заключительной тренировки в преддверии полуфинального матча клубного чемпионата мира против «Ливерпуля». Игра состоится сегодня, начало — в 20.30 по московскому времени.
???| ?Con la ilusi?n en el Coraz?n y la #ActitudRayada al m?ximo! ???— Rayados (@Rayados) December 18, 2019
Aqu? te dejamos los mejores momentos del #EntrenamientoRayado de hoy ???#LosRayadosAnteElMundo #ClubWC
Presentado por: @Tiendas_OXXO | @CervezaTecate pic.twitter.com/zEVQmo5VTw
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...