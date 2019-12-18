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«Монтеррей» показал, как готовится к «Ливерпулю»

09:09
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«Монтеррей» опубликовал видео заключительной тренировки в преддверии полуфинального матча клубного чемпионата мира против «Ливерпуля». Игра состоится сегодня, начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет трансляцию матча «Монтеррей» — «Ливерпуль»

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