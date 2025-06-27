Футбол
27 июня, 12:38

Милитао может сыграть за «Реал» в плей-офф клубного чемпионата мира

Павел Лопатко

Защитник «Реала» Эдер Милитао близок к возвращению в состав «Реала» по восстановлении после травмы, сообщил журналист Серхио Киранте.

По данным источника, 27-летний бразилец может сыграть за «Реал» в плей-офф финала клубного чемпионата мира. В 1/8 финала 1 июля мадридцы встретятся с «Ювентусом».

В сезоне-2024/25 защитник сыграл за «Реал» в 17 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Часть сезона он пропустил из-за разрыва крестообразной связки.

