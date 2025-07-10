Футбол
10 июля, 02:58

Милитао: «Реалу» важно продолжать усердно работать»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Реала» Милитао прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира.

«Сегодняшний результат не был для нас удачным, но важно продолжать усердно работать. «ПСЖ» уже хорошо сыграны, что видно по их сезону. Это молодая команда с волей к победе. Они демонстрируют это своей коллективной игрой. Сегодня мы ясно увидели, насколько они сильны. Поздравляем их», — цитирует официальный сайт ФИФА Милитао.

«ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира встретится с «Челси». Матч пройдет в воскресенье, 13 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

