Месси: «В «ПСЖ» есть люди, которых я ценю и рад был видеть снова»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал поражение в матче 1/8 финала клубного ЧМ против «ПСЖ» (0:4).

«Для нас завершается клубный чемпионат мира поражением от действующего победителя Лиги чемпионов. В «ПСЖ» есть люди, которых я ценю и рад был видеть снова. Мы уходим с гордостью, ведь добились цели попасть в топ-16 турнира. Теперь сосредоточимся на МЛС и на всем, что будет дальше», — написал Месси в соцсетях.

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с «Баварией». Встреча пройдет 5 июля и начнется в 19.00 мск.