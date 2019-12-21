Мексиканский «Монтеррей» стал третьим на клубном чемпионате мира
19:39
Мексиканский «Монтеррей» в матче за 3-е место клубного чемпионата мира по пенальти победил саудовский «Аль-Хиляль».
Клубный ЧМ
Матч за 3-е место
«Монтеррей» (Мексика) — «Аль-Хиляль Эр-Рияд» (Саудовская Аравия) — 2:2 (0:1). Пенальти — 4:3
Голы: Карлос Эдуарду, 35 (0:1). Гонсалес, 55 (1:1). Меса, 60 (2:1). Гомис, 66 (2:2).
Судья: Хацеган (Румыния).
21 декабря. Доха. Стадион «Халифа».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/inter/club/world/2019/playoff/
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