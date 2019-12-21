Мексиканский «Монтеррей» стал третьим на клубном чемпионате мира

Мексиканский «Монтеррей» в матче за 3-е место клубного чемпионата мира по пенальти победил саудовский «Аль-Хиляль».

Клубный ЧМ

Матч за 3-е место

«Монтеррей» (Мексика) — «Аль-Хиляль Эр-Рияд» (Саудовская Аравия) — 2:2 (0:1). Пенальти — 4:3

Голы: Карлос Эдуарду, 35 (0:1). Гонсалес, 55 (1:1). Меса, 60 (2:1). Гомис, 66 (2:2).

Судья: Хацеган (Румыния).

21 декабря. Доха. Стадион «Халифа».