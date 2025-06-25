Мбаппе не попал в заявку «Реала» на матч с «Зальцбургом» на клубном чемпионате мира

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не попал в заявку клуба на последний матч группового турнира клубного чемпионата мира против «Зальцбурга».

19 июня француз госпитализирован с кишечной инфекцией. 26-летнему форварду диагностирован острый гастроэнтерит. В этот же день его выписали из больницы Майами. Позже сообщалось, что Мбаппе потерял до 5 кг в связи с инфекцией.

Матч «Реала» и «Зальцбурга» пройдет 27 июня.