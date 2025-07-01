Мбаппе может сыграть с «Ювентусом» на клубном чемпионате мира

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе может сыграть с «Ювентусом» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Я не знаю, насколько сильно, но вероятность этого велика», — сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо на пресс-конференции.

19 июня француз был госпитализирован с кишечной инфекцией. 26-летнему форварду диагностирован острый гастроэнтерит. В этот же день его выписали из больницы Майами. Позже сообщалось, что Мбаппе потерял до пяти килограммов в связи с инфекцией. В итоге футболист пропустил все три матча на групповом турнире клубного чемпионата мира.

Матч «Реал» — «Ювентус» пройдет 1 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.