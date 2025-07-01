Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

1 июля, 06:01

Мбаппе может сыграть с «Ювентусом» на клубном чемпионате мира

Павел Лопатко

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе может сыграть с «Ювентусом» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Я не знаю, насколько сильно, но вероятность этого велика», — сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо на пресс-конференции.

19 июня француз был госпитализирован с кишечной инфекцией. 26-летнему форварду диагностирован острый гастроэнтерит. В этот же день его выписали из больницы Майами. Позже сообщалось, что Мбаппе потерял до пяти килограммов в связи с инфекцией. В итоге футболист пропустил все три матча на групповом турнире клубного чемпионата мира.

Матч «Реал» — «Ювентус» пройдет 1 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Килиан Мбаппе
ФК Реал
Читайте также
Стала известна новая схема мошенников с аккаунтом на маркетплейсах
Макрон раскритиковал фон дер Ляйен за инициативу по созданию «стены дронов»
Шесть человек пропали в лесу на Камчатке
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Клубный ЧМ 2025: расписание и результаты матчей, итоги группы, сетка плей-офф
Кукурелью напугало присутствие Трампа на церемонии награждения после финала КЧМ-2025
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
Мареска показал, в чем сила его «Челси». Но получится ли развить успех?
Трамп пошутил, что может переименовать «соккер» в «футбол» в США
Доннарумму признали лучшим в составе «ПСЖ» в финале КЧМ
Палмер — о Трампе на подиуме во время вручения трофея КЧМ: «Я был в недоумении»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Интер» — «Флуминенсе»: видеообзор матча клубного ЧМ

«Манчестер Сити» уступил «Аль-Хилялю» в 1/8 финала клубного ЧМ

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости