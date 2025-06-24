Футбол
24 июня, 12:48

Мбаппе может пропустить весь групповой турнир клубного чемпионата мира

Павел Лопатко

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить матч группового турнира клубного чемпионата мира против «Зальцбурга», сообщает El Chiringuito.

По данным источника, 26-летний француз до сих пор страдает от гастроэнтерита.

Мбаппе уже пропустил первые два матча группового этапа против «Аль-Хиляля» (1:1) и «Пачуки» (3:1).

Игра с «Зальцбургом» пройдет 28 июня.

19 июня Мбаппе госпитализировали с кишечной инфекцией. Ему диагностировали острый гастроэнтерит. В этот же день его выписали из больницы Майами.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
