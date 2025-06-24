Мбаппе может пропустить весь групповой турнир клубного чемпионата мира

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить матч группового турнира клубного чемпионата мира против «Зальцбурга», сообщает El Chiringuito.

По данным источника, 26-летний француз до сих пор страдает от гастроэнтерита.

Мбаппе уже пропустил первые два матча группового этапа против «Аль-Хиляля» (1:1) и «Пачуки» (3:1).

Игра с «Зальцбургом» пройдет 28 июня.

19 июня Мбаппе госпитализировали с кишечной инфекцией. Ему диагностировали острый гастроэнтерит. В этот же день его выписали из больницы Майами.