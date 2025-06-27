Матч «ПСЖ» — «Атлетико» стал самым посещаемым в групповом турнире КЧМ

Матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Атлетико» (4:0) собрал 80 619 зрителей и стал самым посещаемым в групповом турнире, сообщает ФИФА. Игра проходила в Лос-Анджелесе на стадионе «Роуз Боул«.

Также более 60 тысяч зрителей собрали игры с участием клубов «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль», «Пачука», «Интер Майами», «Палмейрас» и «Реал».

Групповой турнир клубного чемпионата мира завершился 27 июня, стали известны все участники плей-офф.