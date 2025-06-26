Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

26 июня, 11:40

Матч КЧМ охраняли снайперы из-за визита вице-президента США

Камила Абдурахманова
корреспондент

Во время матча клубного чемпионата мира между «Боруссией» из Дортмунда и южнокорейским «Ульсаном», который проходил в Цинциннати (Огайо, США), были введены усиленные меры безопасности. Как сообщает L'Equipe, это связано с присутствием на стадионе вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Согласно информации издания, на крыше арены разместили снайперов, периметр охраняли агенты Секретной службы, а всех посетителей тщательно досматривали с помощью служебных собак. Вице-президент прибыл на матч в сопровождении кортежа, а улицы рядом со стадионом были перекрыты металлическими барьерами.

На матче также присутствовал глава ФИФА Джанни Инфантино, но он находился на обычной трибуне в отличие от вице-президента, который занял отдельную VIP-ложу.

«Боруссия» одержала победу над «Ульсаном» со счетом 1:0. Матч посетило 8239 зрителей. Немецкий клуб занял первое место в группе F и вышел в плей-офф турнира.

Клубный чемпионат мира по футболу (FIFA Club World Cup) — это ежегодный турнир, который организует ФИФА для лучших клубных команд мира. В соревнованиях участвуют победители главных континентальных турниров, таких как Лига чемпионов УЕФА и Кубок Либертадорес, а также команда — представитель страны, где проходит чемпионат. Турнир начался 14 июня и проходит в 11 городах США.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Читайте также
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
В США указали на отсутствие доказательств связи танкера Boracay с инцидентами с БПЛА
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Видад» — «Аль-Айн»: трансляция матча клубного ЧМ-2025 начнется в 22.00 мск

«Зальцбург» — «Реал»: трансляция матча клубного ЧМ-2025 начнется в 4.00 мск 27 июня

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости