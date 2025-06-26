Матч КЧМ охраняли снайперы из-за визита вице-президента США

Во время матча клубного чемпионата мира между «Боруссией» из Дортмунда и южнокорейским «Ульсаном», который проходил в Цинциннати (Огайо, США), были введены усиленные меры безопасности. Как сообщает L'Equipe, это связано с присутствием на стадионе вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Согласно информации издания, на крыше арены разместили снайперов, периметр охраняли агенты Секретной службы, а всех посетителей тщательно досматривали с помощью служебных собак. Вице-президент прибыл на матч в сопровождении кортежа, а улицы рядом со стадионом были перекрыты металлическими барьерами.

На матче также присутствовал глава ФИФА Джанни Инфантино, но он находился на обычной трибуне в отличие от вице-президента, который занял отдельную VIP-ложу.

«Боруссия» одержала победу над «Ульсаном» со счетом 1:0. Матч посетило 8239 зрителей. Немецкий клуб занял первое место в группе F и вышел в плей-офф турнира.

Клубный чемпионат мира по футболу (FIFA Club World Cup) — это ежегодный турнир, который организует ФИФА для лучших клубных команд мира. В соревнованиях участвуют победители главных континентальных турниров, таких как Лига чемпионов УЕФА и Кубок Либертадорес, а также команда — представитель страны, где проходит чемпионат. Турнир начался 14 июня и проходит в 11 городах США.