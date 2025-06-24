Маскерано считает, что негатив Месси в сторону «ПСЖ» уже в прошлом

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано считает, что у нападающего Лионеля Месси уже нет негатива в сторону своего бывшего клуба «ПСЖ».

«Очевидно, что для нас будет лучше, если он будет играть в гневе, потому что он из тех игроков, которые, когда у них что-то на уме, прилагают дополнительные усилия. Но, я думаю, это уже в прошлом, сейчас все по-другому.

Кроме того, поскольку это происходит здесь, в Соединенных Штатах, я не думаю, что атмосфера будет прежней. Что мы постараемся сделать, так это провести отличную игру, потому что, чтобы иметь хоть какой-то шанс, нам нужен идеальный матч, и мы будем стремиться к этому», — цитирует Маскерано SportsCenter.

«Интер Майами» и «ПСЖ» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Игра пройдет 30 июня.

Месси играл за «ПСЖ» в 2021-2023 годах.