Маскерано — об «Интер Майами» на КЧМ: «Мы хорошо играли на этом турнире»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано подвел итоги выступления команды на клубном чемпионате мира. В 1/8 финала она проиграла «ПСЖ» (0:4).

«Мы увидели разницу между командами. Мы очень гордимся ребятами, они усердно работали, старались играть. Я думаю, мы должны смотреть вперед, потому что это был отличный опыт для нас. Мы хорошо играли на этом турнире. Мы знали, что сегодняшний день будет очень трудным, поскольку они, вероятно, лучшая команда в мире. Мы показали миру, что можем конкурировать с любой командой», — цитирует Маскерано DAZN.

В групповом турнире клубного чемпионата мира «Интер Майами» занял второе место в квартете A, набрав в 3 матчах 5 очков.