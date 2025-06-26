Главный тренер «Ривер Плейт» Гальярдо — об «Интере»: «Они сильны физически. Технически они хороши»

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

«Они сильны физически. Технически они хороши. Мы сыграли в ту игру, в которую хотели, в которую должны были играть. К сожалению, красная карточка не позволила нам дойти до конца, создав несколько моментов... Жаль, очень жаль всех этих людей, которые пришли поддержать команду», — цитирует аргентинского тренера сайт ФИФА.

«Ривер Плейт» занял третье место в группе E, набрав в 3 матчах 4 очка. Он завершил выступление на клубном чемпионате мира.