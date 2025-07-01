Маркос Леонардо — о победе над «Манчестер Сити»: «Когда я забил те два гола, я подумал о маме»

Нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (4:3 д.в.) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Последние два месяца у меня были трудные времена. Моя мама провела 70 дней в отделении интенсивной терапии. Слава богу, сегодня с ней все в порядке. Когда я забил те два гола, я подумал о ней. Она смогла посмотреть матч. Мы должны думать о наших семьях — людях, которые хотят для нас самого лучшего. Если бы они не наблюдали за нами, меня бы здесь сегодня не было», — цитирует 22-летнего бразильца сайт ФИФА.

Леонардо в матче с «Манчестер Сити» забил победный гол на 12-й минуте дополнительного времени. Также на его счету гол на 46-й минуте. Форварда признали лучшим игроком встречи.

«Аль-Хиляль» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Флуминенсе». Встреча пройдет 4 июля.