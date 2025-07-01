Футбол
1 июля, 07:47

Маркос Леонардо — о победе над «Манчестер Сити»: «Когда я забил те два гола, я подумал о маме»

Павел Лопатко

Нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (4:3 д.в.) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Последние два месяца у меня были трудные времена. Моя мама провела 70 дней в отделении интенсивной терапии. Слава богу, сегодня с ней все в порядке. Когда я забил те два гола, я подумал о ней. Она смогла посмотреть матч. Мы должны думать о наших семьях — людях, которые хотят для нас самого лучшего. Если бы они не наблюдали за нами, меня бы здесь сегодня не было», — цитирует 22-летнего бразильца сайт ФИФА.

Леонардо в матче с «Манчестер Сити» забил победный гол на 12-й минуте дополнительного времени. Также на его счету гол на 46-й минуте. Форварда признали лучшим игроком встречи.

«Аль-Хиляль» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Флуминенсе». Встреча пройдет 4 июля.

1&nbsp;июля. &laquo;Аль-Хиляль&raquo; обыграл &laquo;Манчестер Сити&raquo; (4:3 д.в.).Индзаги — волшебник, Малком — среди героев! «Аль-Хиляль» выбил «Манчестер Сити» в безумной игре с семью голами!

ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
