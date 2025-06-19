Marca: Мбаппе пропустит матч с «Пачукой» из-за гастроэнтерита

Из-за острого гастроэнтерита нападающий «Реала» Килиан Мбаппе пропустит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против «Пачуки», который состоится 22 июня, сообщает Marca.

По данным источника, 26-летний футболист чувствует себя неважно. Кроме того, в «Реале» считают, что жаркая и влажная погода не поспособствует быстрому выздоровлению Мбаппе.

Матч между «Реалом» и «Пачукой» пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (Северная Каролина). В 1-м туре без Мбаппе сливочные сыграли вничью с «Аль-Хилялем» — 1:1.