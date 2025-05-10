Marca: ФИФА хочет, чтобы Роналду сыграл на клубном чемпионате мира

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет видеть нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду на клубном чемпионате мира-2025, утверждает Marca. Саудовский клуб не выступит на турнире.

По информации источника, ФИФА может предпринять попытки по участию Роналду в клубном ЧМ-2025.

В этом сезоне 40-летний Роналду сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 4 голевые передачи.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля. Его примут 12 стадионов в 11 городах США. 32 клуба распределены на 8 групп. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Призовой фонд турнира — 1 миллиард долларов.