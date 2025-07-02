Футбол
2 июля, 05:31

Локателли: «Индивидуально «Реал» сильнее «Ювентуса»

Павел Лопатко

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«У нас было два шанса на старте, и мы могли бы реализовать их лучше. Мы продемонстрировали отличный командный дух, особенно благодаря нападающим, которые действительно усердно работали. Но именно такой настрой нам всегда нужен на поле.

На клубном чемпионате мира мы выступили неплохо, за исключением матча с «Манчестер Сити», но даже против «Реала» мы выложились по полной и были почти наравне с ними. Индивидуально «Реал» сильнее «Ювентуса», но благодаря командной работе можно добиться большего и таким образом наверстать отставание», — цитирует 27-летнего итальянца DAZN.

«Ювентус» в групповом турнире клубного чемпионата мира занял второе место в квартете G, набрав в 3 матчах 6 очков.

Гонсало Гарсия в&nbsp;матче 1/8 финала КЧМ-2025 &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo; .Мбаппе вернулся, но у «Реала» появился неожиданный герой. Гонсало Гарсия принес Мадриду успех против «Ювентуса»

ФК Ювентус
