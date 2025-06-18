«Манчестер Сити» — «Видад»: трансляция матча клубного ЧМ-2025 начнется в 19.00 мск
«Манчестер Сити» и «Видад» сыграют на клубном чемпионате мира 18 июня
«Манчестер Сити» и «Видад» сыграют в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира в среду, 18 июня. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США) и начнется в 19.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Видад» можно отслеживать в нашем матч-центре.
Транслировать матч «Манчестер Сити» — «Видад» в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.
Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США. В турнире впервые в истории принимают участие 32 клуба.
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