«Манчестер Сити» и «Видад» сыграют на клубном чемпионате мира 18 июня

«Манчестер Сити» и «Видад» сыграют в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира в среду, 18 июня. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа G.

18 июня 2025, 19:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Видад» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Транслировать матч «Манчестер Сити» — «Видад» в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США. В турнире впервые в истории принимают участие 32 клуба.