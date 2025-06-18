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18 июня 2025, 09:10

«Манчестер Сити» — «Видад»: трансляция матча клубного ЧМ-2025 начнется в 19.00 мск

«Манчестер Сити» и «Видад» сыграют на клубном чемпионате мира 18 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Манчестер Сити» и «Видад» сыграют в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира в среду, 18 июня. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа G.
18 июня 2025, 19:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Манчестер Сити
2:0
Видад

Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Видад» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Транслировать матч «Манчестер Сити» — «Видад» в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

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Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США. В турнире впервые в истории принимают участие 32 клуба.

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ФК Манчестер Сити
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