«Манчестер Сити» обыграл «Видад» в матче клубного ЧМ-2025, Фоден забил и отдал голевую передачу

«Манчестер Сити» победил марокканский «Видад» в матче 1-го тура групповой стадии клубного чемпионата мира — 2:0.

Счет на 2-й минуте открыл полузащитник «горожан» Фил Фоден. На 42-й минуте с передачи Фодена отличился Жереми Доку, удвоивший преимущество «Сити».

«Манчестер Сити» завершал матч в меньшинстве — на 88-й минуте красную карточку получил Рико Льюис.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ. Матч состоится 23 июня. «Видад» 22 июня встретится с «Ювентусом».