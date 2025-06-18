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18 июня 2025, 21:00

«Манчестер Сити» обыграл «Видад» в матче клубного ЧМ-2025, Фоден забил и отдал голевую передачу

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Сити» — «Видад».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» победил марокканский «Видад» в матче 1-го тура групповой стадии клубного чемпионата мира — 2:0.

Счет на 2-й минуте открыл полузащитник «горожан» Фил Фоден. На 42-й минуте с передачи Фодена отличился Жереми Доку, удвоивший преимущество «Сити».

«Манчестер Сити» завершал матч в меньшинстве — на 88-й минуте красную карточку получил Рико Льюис.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ. Матч состоится 23 июня. «Видад» 22 июня встретится с «Ювентусом».

Клубный чемпионат мира. Группа G.
18 июня 2025, 19:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Манчестер Сити
2:0
Видад

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Футбол
ФК Манчестер Сити
Фил Фоден
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