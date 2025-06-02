«Манчестер Сити»: расписание матчей на клубном чемпионате мира

«Манчестер Сити» примет участие в клубном чемпионате мира

«Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира стартует в группе G. Английский клуб встретятся с «Видадом» (Марокко), «Аль-Аином» (ОАЭ) и «Ювентусом» (Италия).

Расписание матчей «Манчестер Сити» в групповом турнире клубного ЧМ-2025

18 июня, 19.00. «Манчестер Сити» — «Видад»

23 июня, 4.00. «Манчестер Сити» — «Аль-Аин»

26 июня, 22.00. «Ювентус» — «Манчестер Сити»

Время начала матчей — московское.

В клубном чемпионате мира примут участие 32 команды. В плей-офф из восьми групп выйдут по два лучших клуба. Турнир состоится в США с 15 июня по 13 июля.

«Манчестер Сити» стал победителем последнего клубного чемпионата мира до смены формата турнира.