«Манчестер Сити»: расписание матчей на клубном чемпионате мира
«Манчестер Сити» примет участие в клубном чемпионате мира
«Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира стартует в группе G. Английский клуб встретятся с «Видадом» (Марокко), «Аль-Аином» (ОАЭ) и «Ювентусом» (Италия).
Расписание матчей «Манчестер Сити» в групповом турнире клубного ЧМ-2025
- 18 июня, 19.00. «Манчестер Сити» — «Видад»
- 23 июня, 4.00. «Манчестер Сити» — «Аль-Аин»
- 26 июня, 22.00. «Ювентус» — «Манчестер Сити»
Время начала матчей — московское.
В клубном чемпионате мира примут участие 32 команды. В плей-офф из восьми групп выйдут по два лучших клуба. Турнир состоится в США с 15 июня по 13 июля.
«Манчестер Сити» стал победителем последнего клубного чемпионата мира до смены формата турнира.
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