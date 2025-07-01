«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 1 июля

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 в ночь с 30 июня на 1 июля. Игра состоится на арене «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

01 июля, 04:00. Camping World Stadium (Орландо)

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Матчи 1/8 финала состоятся с 28 июня по 2 июля, 1/4 финала — 4 и 5 июля, 1/2 финала — 8 и 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.