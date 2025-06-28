Футбол
Клубный ЧМ
28 июня, 16:00

«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: дата и время начала матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 1 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025 во вторник, 1 июля. Игра пройдет в Орландо (США) на стадионе «Кэмпинг Уорлд», начало — в 04.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
01 июля, 04:00. Camping World Stadium (Орландо)
Манчестер Сити
3:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» в прямом эфире покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при условии подписки.

Ключевые событиями и результат игры «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» будут доступны в нашем матч-центре.

«Манчестер Сити» по ходу турнира обыграл «Видад» (2:0), «Аль-Айн» (6:0), «Ювентус» (5:2) и с 9 очками стал победителем группы G. «Аль-Хиляль» в группе H набрал 5 очков и финишировал вторым, саудовский клуб сыграл вничью с «Реалом» (1:1), «Зальцбургом» (0:0) и выиграл у «Пачуки» (2:0).

ФК Аль-Хиляль
ФК Манчестер Сити
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Клубный ЧМ 2025: расписание и результаты матчей, итоги группы, сетка плей-офф
Кукурелью напугало присутствие Трампа на церемонии награждения после финала КЧМ-2025
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
Мареска показал, в чем сила его «Челси». Но получится ли развить успех?
Трамп пошутил, что может переименовать «соккер» в «футбол» в США
Доннарумму признали лучшим в составе «ПСЖ» в финале КЧМ
Палмер — о Трампе на подиуме во время вручения трофея КЧМ: «Я был в недоумении»
Клопп — о новом формате клубного ЧМ: «Худшая идея, реализованная в футболе»

Алонсо — о матче против «Ювентуса» на КЧМ: «Это клуб с богатой историей, будет сложно»

КХЛ на Кинопоиске

