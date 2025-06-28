«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 1 июля

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025 во вторник, 1 июля. Игра пройдет в Орландо (США) на стадионе «Кэмпинг Уорлд», начало — в 04.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

01 июля, 04:00. Camping World Stadium (Орландо)

Трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» в прямом эфире покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при условии подписки.

Ключевые событиями и результат игры «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» будут доступны в нашем матч-центре.

«Манчестер Сити» по ходу турнира обыграл «Видад» (2:0), «Аль-Айн» (6:0), «Ювентус» (5:2) и с 9 очками стал победителем группы G. «Аль-Хиляль» в группе H набрал 5 очков и финишировал вторым, саудовский клуб сыграл вничью с «Реалом» (1:1), «Зальцбургом» (0:0) и выиграл у «Пачуки» (2:0).