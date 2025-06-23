Футбол
23 июня, 00:40

«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

«Манчестер Сити» и «Аль-Айн» встретятся на клубном чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Манчестер Сити» (Англия) и «Аль-Айн» (ОАЭ) встретятся во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в ночь на понедельник, 23 июня. Игра пройдет в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Сити» — «Аль-Айн» можно в нашем матч-центре.

Клубный чемпионат мира. Группа G.
23 июня, 04:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Манчестер Сити
6:0
Аль-Айн

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

В 1-м туре группового этапа «Манчестер Сити» победил «Видад» (2:0), а «Аль-Айн» уступил «Ювентусу» (0:5).

Актуальная информация о клубном чемпионате мира доступна в разделе турнира на сайте «СЭ».

