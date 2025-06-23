Футбол
23 июня, 05:57

«Манчестер Сити» разгромил «Аль-Айн» в матче клубного ЧМ, Гюндоган оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
Илкай Гюндоган забивает гол в ворота «Аль-Айна».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» в матче клубного чемпионата мира обыграл «Аль-Айн» со счетом 6:0.

Дубль оформил Илкай Гюндоган, по голу забили Клаудио Эчеверри, Эрлин Холанн, Оскар Бобб и Райан Шерки.

После этого матча «Манчестер Сити» с 6 очками занимает второе место в группе G, столько же очков у идущего на первой строчке «Ювентуса». «Аль-Айн», как и «Видад», очков не набрал.

В следующем матче «Манчестер Сити» 26 июня встретится с «Ювентусом», «Аль-Айн» в этот же день сыграет с «Видадом».

Клубный чемпионат мира. Группа G.
23 июня, 04:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Манчестер Сити
6:0
Аль-Айн

