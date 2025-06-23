«Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе» сыграют в клубном чемпионате мира 25 июня

«Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе» встретятся в групповом этапе клубного чемпионата мира 2025 в среду, 25 июня. Матч пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа F.

25 июня, 22:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Южноафриканская команда и бразильский клуб играют в группе F вместе с «Боруссией» Дортмунд и «Ульсаном».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.