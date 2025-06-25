«Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе» встретятся на клубном чемпионате мира 25 июня

«Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе» проведут матч в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира в среду, 25 июня. Игра пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа F.

25 июня, 22:00. TQL Stadium (Цинциннати)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» можно в нашем матч-центре.

Транслировать матч «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

«Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе» выступают в группе F вместе с «Боруссией» и «Ульсаном». После 2 туров группового этапа южноафриканский клуб набрал 3 очка и занимает третье место, бразильцы с 4 очками — первые.