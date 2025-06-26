«Флуминенсе» сыграл вничью с «Мамелоди Сандаунз» и вышел в 1/8 финала клубного ЧМ

«Флуминенсе» сыграл вничью с «Мамелоди Сандаунз» в матче 3-го тура групповой стадии клубного чемпионата мира — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами (США).

«Флуминенсе» благодаря ничьей занял второе место в группе F с 5 очками и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира-2025.

В 1/8 финала бразильская команда сыграет с командой, которая займет первое место в группе E. Соперником «Флуминенсе» могут стать «Ривер Плейт», «Интер» и «Монтеррей». Матчи 3-го тура в группе E пройдут 26 июня и начнутся в 4.00 (мск). «Интер» встретится с «Ривер Плейт», а «Монтеррей» — с «Уравой».

Команда «Мамелоди Сандаунз» заняла третье место в группе F с 4 очками. Клуб из ЮАР завершил свое участие в клубном ЧМ-2025. Первой в группе F стала дортмундская «Боруссия» (7 очков), на последней, четвертой строчке — «Ульсан» (0 очков).