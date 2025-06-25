«Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025
«Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) и «Флуминенсе» (Бразилия) встретятся в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в среду, 25 июня. Игра пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис.
Ключевые события и результат игры «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
Команды играют в группе F. По ходу группового этапа южноафриканский клуб победил «Ульсан» со счетом 1:0 и уступил дортмундской «Боруссии» (3:4). «Флуминенсе» сыграл вничью с «Боруссией» (0:0) и победил «Ульсан» (4:2).
