22 июня, 08:19

«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия»: видеообзор матча клубного чемпионата мира

Руслан Минаев

«Боруссия» победила «Мамелоди Сандаунз» в матче 2-го тура группового турнира клубного чемпионата мира — 4:3. Встреча прошла на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати.

Голы немецкой команды в первом тайме забили Феликс Нмеча, Серу Гирасси и Джоб Беллингем. На 59-й минуте защитник клуба из ЮАР Хулисо Мудау поразил собственные ворота.

У «Мамелоди Сандаунз» забитыми мячами отметились Лукас Рибейро, Икраам Рейнерс и Лебо Мотиба.

Нападающий &laquo;Интера&raquo; Лаутаро Мартинес сравнял счет в&nbsp;матче клубного чемпионата мира с &laquo;Урава Ред Даймонд&raquo; (2:1) 21&nbsp;июня 2025 года.Спасительный чудо-гол Лаутаро, Беллингем-младший забил за «Боруссию», африканское очарование «Мамелоди»

