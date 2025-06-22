«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия»: видеообзор матча клубного чемпионата мира

«Боруссия» победила «Мамелоди Сандаунз» в матче 2-го тура группового турнира клубного чемпионата мира — 4:3. Встреча прошла на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати.

Голы немецкой команды в первом тайме забили Феликс Нмеча, Серу Гирасси и Джоб Беллингем. На 59-й минуте защитник клуба из ЮАР Хулисо Мудау поразил собственные ворота.

У «Мамелоди Сандаунз» забитыми мячами отметились Лукас Рибейро, Икраам Рейнерс и Лебо Мотиба.