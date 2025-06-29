Луис Энрике назвал Месси лучшим футболистом в истории

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в преддверии матча 1/4 финала клубного чемпионата мира против «Интер Майами» ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории футбола.

«Для меня, без сомнений, Лионель Месси — лучший футболист в истории. Его пик карьеры длился 10-15 лет, он является эталоном величайшего игрока в истории. Его долговечность на протяжении многих лет, выступления на самом высоком уровне каждые три дня — это впечатляет. Я видел, как Месси делает вещи на тренировках, которые на другом уровне в сравнении с другими, невероятные вещи», — приводит слова Энрике All About Argentina.

Ранее испанский специалист работал с Месси, когда тренировал «Барселону» в период с 2014 по 2017 год.

Матч между «ПСЖ» и «Интер Майами» пройдет 29 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.