29 июня, 08:18

Луис Энрике назвал Месси лучшим футболистом в истории

Сергей Ярошенко

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в преддверии матча 1/4 финала клубного чемпионата мира против «Интер Майами» ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории футбола.

«Для меня, без сомнений, Лионель Месси — лучший футболист в истории. Его пик карьеры длился 10-15 лет, он является эталоном величайшего игрока в истории. Его долговечность на протяжении многих лет, выступления на самом высоком уровне каждые три дня — это впечатляет. Я видел, как Месси делает вещи на тренировках, которые на другом уровне в сравнении с другими, невероятные вещи», — приводит слова Энрике All About Argentina.

Ранее испанский специалист работал с Месси, когда тренировал «Барселону» в период с 2014 по 2017 год.

Матч между «ПСЖ» и «Интер Майами» пройдет 29 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Лионель Месси
Футбол
Луис Энрике (тренер)
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • serkonol

    посмейся, как твой "гений" с барсой проиграл атлетам, псж, роме, ливерпулю, баварии и снова псж:grin:

    29.06.2025

  • serkonol

    ведь умеешь быть объективным.

    29.06.2025

  • serkonol

    Равных Гению футбола в мире футбола нет и не было. смешно))) как только из барсы ушли пуйоль и хавииньеста, а барса начинала проигрывать в важнейших матчах лиги чемпионов, месси опускал голову и начинал ходить по полю пешком. и это не хейт с моей стороны. "гений" с барсой в лч проиграли атлетико, юве, роме, ливерпулю, баварии и снова псж.

    29.06.2025

  • Gordon

    Говорить про лучшего в истории не совсем корректно. Есть гении, чья игра неповторима - и как их сравнивать, особенно когда играют на разных позициях? Но один из лучших, - то есть из тех, кто за пределами сравнений, - это разумеется. Любому, кто разбирается в игре, это очевидно.

    29.06.2025

  • Спринт

    Луис разбирается в футболе, и видит игру. Равных Гению футбола в мире футбола нет и не было. Никто не способен сочетать и функции одаренного диспетчера над игрой команды, и функционал великолепного бомбардира. Были в мире футбола великие бомбардиры - Мюллер, Пеле, Пушкаш, Альфредо ди Стафано, Эйсейбио, Марко Ван Бастен .. но не дано было им быть конструкторами игры. Были великие диспетчеры футбола - Круиф, Платини, Зидан, Баджо, Хаджи .. но даром великих бомбардиров они не владели. Можно/нужно в списки великих игроков футбола добавить Яшина, Марадону, Стральцова .. но Великий вратать и не мог быть ни диспетчером, ни бомбардиром, аргентинский кудесник мяча сам себе сократил и угробил игровую карьеру и слишком мало поиграл на вершине футбола, Стрелец лучшие свои годв не играл по решению Мос.гор.суда, где свои футбольные качества проявить не мог, но потенциал был быть великим из всех великих.

    29.06.2025

