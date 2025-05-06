«Лос-Анджелес» и «Америка» сыграют матч за выход на клубный чемпионат мира

В ФИФА рассказали, какой клуб заменит отстраненный «Леон» на клубном чемпионате мира.

По решению международной федерации на место мексиканского клуба претендуют «Лос-Анджелес» и «Америка». Команды проведут между собой матч, победитель которого займет место «Леона» в группе D c «Челси», «Фламенго» и «Эсперансом».

Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляцию «Леона» и «Пачуки» на решение ФИФА отстранить «Леон» от участия в клубном чемпионате мира 2025 года.

Причина остранения в том, что «Леон» принадлежит компании, которая также контролирует мексиканскую «Пачуку», участвующую в турнире, что нарушает регламент соревнования.