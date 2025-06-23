Футбол
23 июня, 16:00

«Лос-Анджелес» — «Фламенго»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025

«Лос-Анджелес» и «Фламенго» сыграют в клубном чемпионате мира 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Стив Черундоло, главный тренер «Лос-Анджелеса».
Фото Global Look Press

«Лос-Анджелес» и «Фламенго» сыграют в групповом этапе клубного чемпионата мира 2025 в ночь 24 на 25 июня. Игра состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Лос-Анджелес» — «Фламенго» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа D.
25 июня, 05:00. Camping World Stadium (Орландо)
Лос-Анджелес
1:1
Фламенго

Американская команда и бразильский клуб играют в группе D вместе с «Челси», «Леоном» и «Эсперансом».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

Футбол
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
ФК Фламенго
