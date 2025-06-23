«Лос-Анджелес» и «Фламенго» сыграют в клубном чемпионате мира 25 июня

«Лос-Анджелес» и «Фламенго» сыграют в групповом этапе клубного чемпионата мира 2025 в ночь 24 на 25 июня. Игра состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Лос-Анджелес» — «Фламенго» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа D.

25 июня, 05:00. Camping World Stadium (Орландо)

Американская команда и бразильский клуб играют в группе D вместе с «Челси», «Леоном» и «Эсперансом».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.