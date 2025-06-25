«Лос-Анджелес» и «Фламенго» сыграли вничью

«Лос-Анджелес» и «Фламенго» сыграли вничью в 3-м туре группового турнира клубного чемпионата мира — 1:1. Игра прошла на стадионе «Орландо Цитрус Боул».

Команды обменялись забитыми мячами в конце второго тайма — на гол Дени Буанга бразильская команда ответил точным ударом Яна Уоллоса.

«Фламенго» набрал 7 очков и занял 1-е место в группе D. «Лос-Анджелес» стал последним — 1 очко.

В 1/8 финала клубного чемпионата мира «Фламенго» встретится с «Баварией». Матч состоится 29 июня.