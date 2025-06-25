«Лос-Анджелес» и «Фламенго» сыграют на клубном чемпионате мира 25 июня

«Лос-Анджелес» и «Фламенго» сыграют в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в ночь на среду, 25 июня. Игра пройдет в Орландо (США) на стадионе «Кэмпинг Уордд Стэдиум», начало — в 04.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа D.

25 июня, 05:00. Camping World Stadium (Орландо)

В прямом эфире трансляцию матча покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

«Лос-Анджелес» и «Фламенго» выступают в группе D вместе с «Челси» и «Эсперансом». После двух туров американский клуб занимает последнее место с 0 очками, бразильцы лидируют в группе с 6 очками.