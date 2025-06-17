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17 июня 2025, 04:23

Льоренте раскритиковал условия на клубном ЧМ-2025 в США

Ана Горшкова
Корреспондент
Маркос Льоренте.
Фото Global Look Press

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте поделился мнением об условиях в США на клубном чемпионате мира-2025.

«Невозможно играть так, в такое время, при такой жаре. Это ужасно жарко. У меня болели ногти на ногах. Я не мог нормально бегать... Невероятно», — приводит слова Льоренте Marca.

В первом матче групповой стадии клубного ЧМ-2025 «Атлетико» проиграл «ПСЖ» со счетом 0:4. Далее команда сыграет с «Сиэтлом». Матч пройдет 20 июня.

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Маркос Льоренте
ФК Атлетико
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