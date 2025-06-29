Футбол
29 июня, 05:37

Колвилл — о победе над «Бенфикой»: «Даже когда они забили, мы не опустили головы»

Павел Лопатко

Защитник «Челси» Леви Колвилл прокомментировал победу над «Бенфикой» (4:1) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Мы победители, у нас не было другого выбора, кроме как победить в этой игре. Мы все это знали и верили в это. Даже когда они забили, мы не опустили головы, мы знали, что можем создавать моменты, что мы и сделали, и счет отражает это», — цитирует англичанина сайт ФИФА.

В четвертьфинале «Челси» встретится с «Палмейрасом». Матч пройдет 5 июля и начнется в 4:00 мск.

28&nbsp;июня. &laquo;Челси&raquo; обыграл &laquo;Бенфику&raquo; (1:1, 3:0 д.в.).Безумие на клубном чемпионате мира. «Бенфика» отыгралась после двухчасовой паузы, но «Челси» был беспощаден в овертайме

