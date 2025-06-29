Колвилл — о победе над «Бенфикой»: «Даже когда они забили, мы не опустили головы»

Защитник «Челси» Леви Колвилл прокомментировал победу над «Бенфикой» (4:1) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Мы победители, у нас не было другого выбора, кроме как победить в этой игре. Мы все это знали и верили в это. Даже когда они забили, мы не опустили головы, мы знали, что можем создавать моменты, что мы и сделали, и счет отражает это», — цитирует англичанина сайт ФИФА.

В четвертьфинале «Челси» встретится с «Палмейрасом». Матч пройдет 5 июля и начнется в 4:00 мск.