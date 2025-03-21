«Леон» исключили из участников клубного чемпионата мира

Апелляционный комитет ФИФА лишил мексиканский клуб «Леон» права участия в клубном чемпионате мира, как сообщила пресс-служба организации.

Выяснилось, что «Леон» принадлежит компании, которая также контролирует мексиканскую «Пачуку», уже участвующую в турнире. Информация о команде, которая заменит «Леон», будет обнародована позже.

«Леон» — восьмикратный чемпион Мексики, а также пятикратный обладатель национального кубка и суперкубка страны.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Планируется, что это соревнование будет проводиться каждые четыре года.

Впервые в истории Клубный чемпионат мира пройдет с участием 32 команд. В турнире будут соревноваться 12 европейских клубов, включая четырех последних победителей Лиги чемпионов и восемь команд с наивысшим клубным рейтингом. Также примут участие шесть клубов из Южной Америки, по четыре — из Северной Америки, Африки и Азии, один — из Океании и команда-хозяйка турнира.

Команды будут разделены на восемь групп по четыре участника в каждой. Каждая команда сыграет с каждым соперником в своей группе один раз. По итогам группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.