Мартинес — о поражении от «Флуминенсе»: «Я видел много вещей, которые мне, как капитану, не понравились»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение от «Флуминенсе» (0:2) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Я отдавал все силы на поле, на каждой тренировке, и мне действительно жаль. Я не хочу проигрывать, и мне жаль команду. Но я хочу сказать одно: вы должны захотеть остаться в «Интере». Мы боремся за достижение важных целей, и тот, кто хочет остаться здесь, должен показать это. Кто не хочет, должен уйти. Мы здесь для того, чтобы сделать все возможное для «Интера», и я видел много вещей, которые мне, как капитану, не понравились. Я хочу бороться за достижение наших целей, потому что мы являемся частью великого клуба, и я хочу продолжать выступать на вершине», — цитирует Мартинеса сайт ФИФА.

«Флуминенсе» вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». «Интер» вылетел с клубного чемпионата мира.