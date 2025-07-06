Куртуа призвал не обвинять Доннарумму из-за травмы Мусиалы

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал обвинения голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в адрес вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы за инцидент с травмой Джамала Мусиалы в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира между «Баварией» и «ПСЖ» (0:2).

«Неправильно обвинять Доннарумму. Вратарь всегда бросается за мячом. Нападающие тоже бегут на нас. Нойеру больно, это его одноклубник. Но винить Джиджи все равно нельзя», — сказал Куртуа.

На 45+4-й минуте матча Мусиала получил серьезное повреждение в результате столкновения с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. В трансляцию матча попали кадры, как нога футболиста мюнхенского клуба изогнулась неестественным образом.

По сведениям Bild, 22-летний немец пропустит 4-5 месяцев и может не сыграть в этом году.