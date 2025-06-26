Киву — о матче с «Ривер Плейт»: «После красной карточки Лукаса Мартинеса нам стало намного легче»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Ривер Плейт» (2:0) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

«Самое главное, что мы выполнили свою работу. Мы вышли в плей-офф. В первом тайме игра была очень тяжелой. Во втором тайме мы лучше контролировали ход игры. Мы лучше контролировали пространство, и после красной карточки Лукаса Мартинеса нам стало намного легче», — цитирует румынского тренера сайт ФИФА.

В 1/8 финала «Интер» сыграет с «Флуминенсе». Игра пройдет 1 июля.