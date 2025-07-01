Киву — о поражении от «Флуминенсе»: «Мы не сдавались. Мы старались до конца»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение от «Флуминенсе» (0:2) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Мы не сдавались. Мы старались до конца. Мы пытались внести некоторые изменения в состав. Это был день, который был не для нас. Вот и все. Мы старались изо всех сил, как всегда. Сегодня был не самый удачный день для нас... Мы не ожидали, что они будут играть впятером в защите. Они были хорошо организованы, используя низкий блок в обороне. Нам было трудно найти решение, особенно в первом тайме», — цитирует Киву сайт ФИФА.

«Флуминенсе» вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». «Интер» вылетел с клубного чемпионата мира.