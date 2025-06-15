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15 июня 2025, 17:40

Компани — о «Баварии» на клубном ЧМ: «Мы всегда ставим перед собой самые высокие цели»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал о целях команды на клубном чемпионате мира.

«В «Баварии» мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. У «Реала», «ПСЖ», «Манчестер Сити», а также у «Бока Хуниорс» и других команд та же цель. Мы хотим подойти к турниру с полной верой. Все дело в деталях. Нужно верить, что у тебя всегда будет такой момент», — цитирует Компани пресс-служба «Баварии».

В своем первом матче на клубном чемпионате мюнхенский клуб встретится с «Окленд Сити» из Новой Зедандии.

Турнир в США продлится до 13 июля.

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Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария
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