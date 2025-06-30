Компани — о матче с «ПСЖ»: «Две топовые команды сыграют друг с другом. «Бавария» будет готова»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился впечатлениями от матча 1/8 финала клубного ЧМ против «Фламенго» (4:2).

«Атмосфера была настолько особенной и наэлектризованной, что интенсивность матча зашкаливала. Мы вкатывались в игру постепенно. Думаю, для болельщиков это был отличный матч. Мы рады выйти в следующий раунд.

«ПСЖ»? Посмотрим, что нам нужно для этой игры. Сейчас главное — отдохнуть. Нам нужно восстановить энергию. Две топовые команды сыграют друг с другом на большой арене. Мы будем к этому готовы», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

«Бавария» вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с «ПСЖ». Встреча пройдет 5 июля и начнется в 19.00 мск.