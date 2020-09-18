Клубный ЧМ, скорее всего, не пройдет в декабре. ФИФА надеется его сохранить

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что клубный чемпионат мира-2020, скорее всего, не состоится в декабре 2020 года, как планировалось изначально. На данный момент известны два участника клубного ЧМ: победитель Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» и хозяин турнира — чемпион Катара «Аль-Духаиль».

— Некоторые конфедерации не закончат матчи своей Лиги чемпионов до декабря, так что вряд ли турнир пройдет в декабре, как планировалось изначально, — цитирует AP Инфантино. — Но мы обсуждаем варианты, мониторим ситуацию, смотрим, можно ли сыграть в Катаре, возможно, в начале 2021 года. Конечно, мы хотим сохранить турнир, но мы проконсультируемся со всеми конфедерациями и клубами, после чего примем лучшее решение для футбола.