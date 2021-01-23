Клубный чемпионат мира пройдет без болельщиков из-за рубежа

Клубный чемпионат мира в Катаре не смогут посетить болельщики из-за рубежа, информирует The Times of India. Местные зрители смогут посетить стадионы, только если подтвердят отсутствие у них коронавируса. При этом заполняемость трибун составит не более 30 процентов от общей вместимости.

«Болельщики из-за рубежа не смогут приехать в Катар, но местные болельщики смогут посетить матчи, если будут соблюдать все процедуры, установленные Минздравом Катара, — отметил советник министра общественного здравоохранения Катара Абдель Вахаб аль-Муслах. — Допустимое число болельщиков оставит 30 процентов от общей вместимости стадионов. Люди, получившие обе дозы вакцины от коронавируса за неделю до турнира, и переболевшие ковидом в течение четырех месяцев до начала турнира, могут присутствовать на матчах без сдачи дополнительных тестов. Остальные должны будут сдать тесты, и если они будут отрицательными, то они смогут купить билеты».

Как отмечается, на двух стадионах, где пройдут матчи чемпионата, будут действовать медицинские пункты, а при входе будут замерять температуру. Все фан-зоны будут отменены.

Клубный чемпионат мира ФИФА был перенесен с декабря прошлого года из-за пандемии на 4-11 февраля 2021 года.