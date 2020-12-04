Клубный чемпионат мира перенесен в Японию
Клубный чемпионат мира по футболу 2021 года перенесен из Катара в Японию, информирует сайт ФИФА. Решение принято на совете организации.
Турнир пройдет в прежнем формате с участием семи команд 1-11 февраля 2021 года.
Напомним, что в клубном ЧМ принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб страны, принимающей турнир. Он проводится с 2000 года.
Действующим чемпионом является «Ливерпуль».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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