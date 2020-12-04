Клубный чемпионат мира перенесен в Японию

Клубный чемпионат мира по футболу 2021 года перенесен из Катара в Японию, информирует сайт ФИФА. Решение принято на совете организации.

Турнир пройдет в прежнем формате с участием семи команд 1-11 февраля 2021 года.

Напомним, что в клубном ЧМ принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб страны, принимающей турнир. Он проводится с 2000 года.

Действующим чемпионом является «Ливерпуль».







